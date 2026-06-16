Красноярский певец Ваня Дмитриенко и Баста могут выпустить совместный трек

Популярный певец из Красноярска Ваня Дмитриенко и рэпер Баста (Василий Вакуленко), похоже, готовят совместный трек — музыканты опубликовали в социальных сетях общее фото из студии звукозаписи.
«Готовим для вас что-то интересное», — подписали снимок исполнители.
Артисты пока не раскрывают деталей. Когда выйдет коллаборация — неизвестно.
Ваня родился 25 октября 2005 года, музыкой начал заниматься с семи лет. Помимо этого, мальчик долгое время обучался в детском театре «Эти дети».
Ранее мы писали, что Дмитриенко неожиданно приехал в Красноярск, чтобы устроить сюрприз своему отцу.