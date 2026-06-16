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Красноярский певец Ваня Дмитриенко и Баста могут выпустить совместный трек

Музыканты опубликовали фото из студии звукозаписи.

Источник: Комсомольская правда

Популярный певец из Красноярска Ваня Дмитриенко и рэпер Баста (Василий Вакуленко), похоже, готовят совместный трек — музыканты опубликовали в социальных сетях общее фото из студии звукозаписи.

«Готовим для вас что-то интересное», — подписали снимок исполнители.

Артисты пока не раскрывают деталей. Когда выйдет коллаборация — неизвестно.

Ваня родился 25 октября 2005 года, музыкой начал заниматься с семи лет. Помимо этого, мальчик долгое время обучался в детском театре «Эти дети».

В январе 2021 года он выпустил свой первый хит «Венера-Юпитер». Сингл быстро оказался на 1 месте в чартах Apple Music и «Яндекс Музыки».

Ранее мы писали, что Дмитриенко неожиданно приехал в Красноярск, чтобы устроить сюрприз своему отцу.