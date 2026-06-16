Фермера из Волгоградской области поймали на подделке документов на пшеницу

Сотрудники проверили документы фермера и нашли нестыковки. Выяснилось, что при выращивании пшеницы предприниматель использовал гербицид «Артстар». Однако в документах на зерно нет ни слова о том, проверяли ли пшеницу на остатки этого вещества. А по правилам, такие проверки обязательны — ведь в зерне не должно быть опасных для здоровья веществ.