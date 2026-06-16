Британское Министерство обороны, впрочем, настаивает на том, что задержание якобы проведено в строгом соответствии с британским и международным законодательством. Как писал KP.RU, ранее депутат Бен Обес-Джекти, комментируя захват танкера, также заявил, что Стармер пошел на это, чтобы похвастаться «победами» на саммите G7 на фоне отставок в Минобороны.