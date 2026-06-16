23% нижегородских компаний стараются удержать сотрудников-пенсионеров

Чаще в сотрудниках-пенсионерах заинтересованы в сферах, где наблюдается дефицит кадров. В основном возрастных кандидатов рассматривают на такие должности, как квалифицированный рабочий, инженер, продавец или менеджер по продажам, водитель, врач, уборщик и охранник.