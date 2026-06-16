23% нижегородских компаний стараются удержать сотрудников-пенсионеров

Сотрудников, которые вышли на пенсию, пытаются удержать лишь 23% компаний Нижнего Новгорода. Почти половина организаций города не прилагают к этому никаких усилий, сообщили эксперты SuperJob.
По информации аналитиков, 37% местных работодателей готовы трудоустроить пенсионеров наравне с другими кандидатами. В 36% организаций для них открыты отдельные позиции. 27% нанимателей не рассматривают соискателей пенсионного возраста.
Чаще в сотрудниках-пенсионерах заинтересованы в сферах, где наблюдается дефицит кадров. В основном возрастных кандидатов рассматривают на такие должности, как квалифицированный рабочий, инженер, продавец или менеджер по продажам, водитель, врач, уборщик и охранник.
Практика корпоративных пенсионных пакетов действует в каждой пятой компании. Самая распространенная мера поддержки — выплаты или подарки к праздникам.
Ранее мы писали, что предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 83 тысяч рублей.