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Иван Штыль из Комсомольска-на-Амуре выиграл 17-е золото ЧЕ по гребле

Каноист победил в паре с Захаром Петровым на дистанции 500 метров в Португалии.

Российские каноисты Иван Штыль и Захар Петров завоевали золотые медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью. Спортсмены стали лучшими в заезде каноэ-двойки на дистанции 500 метров, — сообщает спортивная федерация по итогам соревнований.

В финальном заезде российский экипаж опередил соперников из Испании примерно на полсекунды. Борьба за золото получилась плотной и решилась на финишном отрезке.

Для Ивана Штыля, уроженца Комсомольска-на-Амуре, эта победа стала 17-й на чемпионатах Европы. Спортсмен на протяжении многих лет входит в число сильнейших каноистов континента.

За свою карьеру Штыль также неоднократно становился чемпионом мира и завоёвывал серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года.

Соревнования в Монтемор-у-Велью продолжаются, финальные заезды в отдельных дисциплинах ещё впереди.