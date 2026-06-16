Иван Штыль из Комсомольска-на-Амуре выиграл 17-е золото ЧЕ по гребле

Российские каноисты Иван Штыль и Захар Петров завоевали золотые медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью. Спортсмены стали лучшими в заезде каноэ-двойки на дистанции 500 метров, — сообщает спортивная федерация по итогам соревнований.