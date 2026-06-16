В Красноярске откроется выставка иллюстратора Виктора Бахтина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июня в 15:00 в Литературном музее имени В. П. Астафьева откроется выставка «Художник-иллюстратор Виктор Бахтин».
Экспозиция посвящена 75-летию со дня рождения известного красноярского графика, анималиста и книжного иллюстратора.
На выставке представят более 100 оригинальных работ: иллюстрации, рисунки, наброски и макеты книжных переплетов. Также в экспозицию войдут фотографии, плакаты и книжные издания из музейных и библиотечных фондов.
Виктор Бахтин оформил более 90 книг, иллюстрировал произведения Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Шукшина, сказки Андерсена и книги Александра Волкова. Широкую известность ему принес соболек Кеша — талисман зимних Спартакиад народов СССР в Красноярском крае.
На открытии пройдет экскурсия по выставке. Воспоминаниями о художнике поделятся его коллеги, друзья и исследователи творчества.
Выставка будет работать до 25 июля 2026 года по адресу: ул. Ленина, 66. Вход на открытие свободный, затем — по билетам. Доступна оплата по Пушкинской карте.
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