Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермском театре «У Моста» меняется руководство

Сергей Федотов, который руководит им 38 лет, с этим решением не согласился.

Театр «У Моста» в Перми меняет форму управления: вместо художественного руководителя учреждение возглавит директор Юлия Аверьянова, сообщает «Новый компаньон».

Основатель театра, худрук Сергей Федотов, который руководит им 38 лет, с этим решением не согласился.

«Ну вот! Меня снимают с руководства театром “У Моста”! Департамент прислал приказ, утвердить новую редакцию устава, где первым лицом становится директор театра. И директор, естественно, может принять на работу меня — художественного руководителя театра», — написал Федотов на личной странице «ВКонтакте».

Худрук также отметил, что именно он основал театр в 1988 году, а спектакль «Вий» идёт уже 35 лет и стал символом театра. Именно после этой постановки театр прозвали мистическим.

По этой схеме уже работают все театры Пермского края. В апреле на директорскую модель перешёл Театр-Театр, ранее — ТЮЗ, театр оперы и балета, «Балет Евгения Панфилова», Лысьвенская драма, «Доминанта» и Коми-Пермяцкий театр.