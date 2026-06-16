В пермском театре «У Моста» меняется руководство

Театр «У Моста» в Перми меняет форму управления: вместо художественного руководителя учреждение возглавит директор Юлия Аверьянова, сообщает «Новый компаньон».
Основатель театра, худрук Сергей Федотов, который руководит им 38 лет, с этим решением не согласился.
«Ну вот! Меня снимают с руководства театром “У Моста”! Департамент прислал приказ, утвердить новую редакцию устава, где первым лицом становится директор театра. И директор, естественно, может принять на работу меня — художественного руководителя театра», — написал Федотов на личной странице «ВКонтакте».
Худрук также отметил, что именно он основал театр в 1988 году, а спектакль «Вий» идёт уже 35 лет и стал символом театра. Именно после этой постановки театр прозвали мистическим.
По этой схеме уже работают все театры Пермского края. В апреле на директорскую модель перешёл Театр-Театр, ранее — ТЮЗ, театр оперы и балета, «Балет Евгения Панфилова», Лысьвенская драма, «Доминанта» и Коми-Пермяцкий театр.