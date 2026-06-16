Профильный комитет одобрил присвоение пермскому колледжу имени генерального конструктора НПО «Искра»

Ученый, член-корреспондент РАН Михаил Соколовский родился в 1935 году в Ленинграде. Как указано в пояснительной записке, он прошел трудовой путь от начинающего конструктора до начальника конструкторского отдела. С 2012 года был генеральным конструктором — первым заместителем гендиректора пермского НПО «Искра», с 2019 по 2020 год — генеральным конструктором — научным руководителем предприятия. В документе указано также, что под руководством Михаила Соколовского решены важнейшие государственные задачи по укреплению обороноспособности страны и безопасности государства.