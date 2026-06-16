Фестиваль «Музыка балконов» стартует в Нижегородской области 20 июня

С 20 июня по 30 августа в Нижегородской области пройдёт четвёртый фестиваль «Музыка балконов» (0+). Об этом информирует пресс‑служба правительства Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде организуют 11 концертов — их площадки развернутся на балконах знаковых исторических объектов, в том числе в Хоровом колледже имени Л. К. Сивухина, Усадьбе Рукавишниковых и Доме Сироткина.
Всего по региону задействуют 17 локаций: выступления ждут жителей Городца, Чкаловска, Арзамаса, Большого Болдина и других мест. Кроме того, фестивальная программа охватит Плёс, Ярославль, Иркутск, Владикавказ, Вологду и Петергоф.
Открытие состоится 20 июня в 14:00 на площадке Театра драмы на улице Большой Покровской. В программе — фрагменты оперы «Иван Сусанин» и иные известные произведения в исполнении Камерного хора «Нижний Новгород», камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», солиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Степана Егураева и солистки Московского музыкального театра «Геликон‑опера» Валентины Правдиной.
Ранее шестой сезон фестиваля «Столица закатов» стартовал в Нижнем Новгороде.