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В Красноярске появятся еще шесть площадок для выгула собак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в этом сезоне планируют создать еще шесть площадок для выгула собак. Сейчас в городе уже работает более 30 таких объектов, сообщил мэр Сергей Верещагин.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в этом сезоне планируют создать еще шесть площадок для выгула собак. Сейчас в городе уже работает более 30 таких объектов, сообщил мэр Сергей Верещагин.

Две новые площадки уже обустраивают: в сквере Энтузиастов и в новом общественном пространстве на улице Ломоносова. Его благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Также в городе начали поиск подрядчика для создания еще четырех площадок. Одна появится на улице Петрушина, еще одна — на Ястынской.

Места для двух оставшихся объектов пока определяют. При выборе учитывают санитарные нормы и пожелания жителей.

По словам мэра, обращения о нехватке оборудованных мест для выгула собак регулярно поступают от красноярцев во время рабочих выездов и очных встреч.