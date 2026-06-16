В Красноярске появятся еще шесть площадок для выгула собак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в этом сезоне планируют создать еще шесть площадок для выгула собак. Сейчас в городе уже работает более 30 таких объектов, сообщил мэр Сергей Верещагин.
Две новые площадки уже обустраивают: в сквере Энтузиастов и в новом общественном пространстве на улице Ломоносова. Его благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Также в городе начали поиск подрядчика для создания еще четырех площадок. Одна появится на улице Петрушина, еще одна — на Ястынской.
Места для двух оставшихся объектов пока определяют. При выборе учитывают санитарные нормы и пожелания жителей.
По словам мэра, обращения о нехватке оборудованных мест для выгула собак регулярно поступают от красноярцев во время рабочих выездов и очных встреч.