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Многодетной матери из Таганрога присвоили звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Таганрога Ирине Пащенко, воспитывающей 13 детей вместе с супругом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Таганрога Ирине Пащенко, воспитывающей 13 детей вместе с супругом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В семье Пащенко дети занимаются музыкой, танцами и рисованием. Сама многодетная мать долгое время трудилась в мастерской модельера Валентина Юдашкина. Губернатор отметил, что почетное звание «Мать-героиня» является высшей формой признания материнского подвига. Его присваивают за значительные заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

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