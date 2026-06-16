Многодетной матери из Таганрога присвоили звание «Мать-героиня»

В семье Пащенко дети занимаются музыкой, танцами и рисованием. Сама многодетная мать долгое время трудилась в мастерской модельера Валентина Юдашкина. Губернатор отметил, что почетное звание «Мать-героиня» является высшей формой признания материнского подвига. Его присваивают за значительные заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.