Две аварии и плотный центр: Калининград встретил утро шестибалльными пробками

Калининград утром во вторник, 16 июня, встал в шестибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Водители сообщают о двух ДТП: на площади Победы и окружной, на перекрёстке по пути к Борисово. Движение затруднено в центре и на главных транспортных артериях города — улицах Невского, Гагарина, Дзержинского, Суворова, Советском и Ленинском проспектах. Затор также образовался в районе двухъярусного моста.
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