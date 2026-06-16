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Две аварии и плотный центр: Калининград встретил утро шестибалльными пробками

Особенно медленно машины едут по Невского, Гагарина и Дзержинского.

Источник: Клопс.ru

Калининград утром во вторник, 16 июня, встал в шестибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Водители сообщают о двух ДТП: на площади Победы и окружной, на перекрёстке по пути к Борисово. Движение затруднено в центре и на главных транспортных артериях города — улицах Невского, Гагарина, Дзержинского, Суворова, Советском и Ленинском проспектах. Затор также образовался в районе двухъярусного моста.

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