Две аварии и плотный центр: Калининград встретил утро шестибалльными пробками

Водители сообщают о двух ДТП: на площади Победы и окружной, на перекрёстке по пути к Борисово. Движение затруднено в центре и на главных транспортных артериях города — улицах Невского, Гагарина, Дзержинского, Суворова, Советском и Ленинском проспектах. Затор также образовался в районе двухъярусного моста.