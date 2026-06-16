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В Калининградской области выбирают лучшего сварщика

Стартовал этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии».

Источник: Комсомольская правда

В регионе стартовал этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», впервые выбирают самого талантливого сварщика — до 17 июня на площадке аттестационного центра «НАКС Калининград».

Как сказала министр социальной политики Анжелика Майстер, эта профессия сегодня — одна из самых востребованных в регионе.

В конкурсе, проходящем в рамках национального проекта «Кадры», принимают участие 11 человек — представителей Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», «Калининград-ГорТранс», «Завода ЖБИ-2», компаний «АВТОТОР», «Хотлайн», «Торфо».

Финалиста определят 17 июня, он поучаствует в федеральном этапе конкурса с 22 по 25 сентября в Пермском крае.

Победители получают: за первое место — 1 млн рублей, второе — 500 тыс. рублей и третье место — 300 тыс. рублей.

Подробности для участников по телефонам: 211−924, 671−436.

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