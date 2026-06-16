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Депутат из Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения СВО

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения спецоперации. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе администрации Аксайского района.

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения спецоперации. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе администрации Аксайского района.

Подкопаева занимала соответствующий пост с 2021 года. В 2022-м она получила должность исполнительного секретаря местного отделения «Единой России».

В январе 2026 года она заключила контракт с Минобороны РФ и отправилась в зону СВО. У нее остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.

— Ангелина Подкопаева была энергичным, деятельным и творческим человеком. Администрация и Собрание депутатов Аксайского района глубоко скорбят в связи с гибелью коллеги, активной общественницы и искреннего патриота. Выражаем соболезнования родным и близким Ангелины Юрьевны, — говорится в сообщении администрации в сообществе VK.

В конце мая стало известно, что бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осужденный за получение взятки в особо крупном размере, погиб в зоне проведения специальной военной операции.

21 октября 2025 года военный корреспондент Борис Рожин сообщил о смерти бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева в зоне СВО.

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