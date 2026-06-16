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Донской минсельхозпрод: первые сигналы о сложностях с поставками ГСМ поступили еще в конце мая

Аграрии Ростовской области обратились в региональное министерство сельского хозяйства с информацией о сложностях с поставками топлива еще во второй половине мая. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава областного минсельхозпрода Анна Касьяненко.

Источник: Коммерсантъ

Аграрии Ростовской области обратились в региональное министерство сельского хозяйства с информацией о сложностях с поставками топлива еще во второй половине мая. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава областного минсельхозпрода Анна Касьяненко.

По данным госпожи Касьяненко, информация сразу была направлена в Министерство энергетики РФ и Министерство сельского хозяйства России, чтобы начать работу по стабилизации ситуации.

«Сегодня этот вопрос находится на ежедневном контроле. Мы постоянно взаимодействуем с федеральными ведомствами, поставщиками и профильными структурами, прорабатываем резервирование необходимых объёмов топлива и принимаем все возможные меры для обеспечения потребностей донских аграриев в период уборочной кампании», — отметила министр.