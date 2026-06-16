Названы сроки завершения реконструкции вокзалов в Казахстане

«Его можно считать социальным проектом, так как он направлен на улучшение пассажирской инфраструктуры, повышение комфорта и качества обслуживания населения. По линии правительства все вопросы решены. Акимы должны на еженедельной основе лично осматривать ход реконструкции и оперативно решать возникающие вопросы, обеспечив соблюдение графика и качество работ. Совместно с подрядными организациями принимайте меры по увеличению сил и технических средств на местах», — озвучил глава Кабмина.