В Красноярске две опасные подпорные стены начали ремонтировать

Первую построили еще в советские годы из фундаментных блоков, в последнее время на ней появились вертикальные отклонения. На месте аварийной стенки возведут железобетонную монолитную конструкцию. «Армирование — ключевой элемент её устройства, обеспечивающий прочность, устойчивость и способность выдерживать нагрузки. Подрядчик уже завершил демонтажные работы, разобрав старую постройку из бетонных блоков, и приступил к уплотнению и выравниванию основания под устройство новой конструкции», — рассказали в мэрии.