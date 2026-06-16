В Красноярске две опасные подпорные стены начали ремонтировать

В Красноярске приступили к ремонту еще двух подпорных стенок — на улицах Красной Армии, 18 и Судостроительная, 50.
Первую построили еще в советские годы из фундаментных блоков, в последнее время на ней появились вертикальные отклонения. На месте аварийной стенки возведут железобетонную монолитную конструкцию. «Армирование — ключевой элемент её устройства, обеспечивающий прочность, устойчивость и способность выдерживать нагрузки. Подрядчик уже завершил демонтажные работы, разобрав старую постройку из бетонных блоков, и приступил к уплотнению и выравниванию основания под устройство новой конструкции», — рассказали в мэрии.
На Судостроительной, 50 возле школы № 137 сейчас демонтируют старые железобетонные плиты, вместо которых появится монолитная стена длиной 170 м. Ее оштукатурят и покрасят, также на участке обустроят лестницу. Подрядчик должен завершить ремонт до 1 сентября.
Кроме того, продолжается реконструкция подпорной стены на улице Куйбышева, 85 со стороны гаражей.
В очереди на ремонт — подпорная стена в Солнечном на проспекте 60 лет образования СССР, 21.
Напомним, в этом году в Красноярске на ремонт четырех подпорных стен выделено 73,4 млн рублей.
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