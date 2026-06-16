Правительство расширило перечень инфраструктурных проектов с госучастием

В пресс-службе правительства пояснили, что ряд позиций посвящен строительству и реконструкции дорог. В их числе — участки автомобильных дорог Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, Р-256 «Чуйский тракт», А-121 «Сортавала», Р-21 «Кола», Р-22 «Каспий». Также в обновленном списке — строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области, реконструкция очистных сооружений в Евпатории, строительство водозабора на реке Асса в Ингушетии.