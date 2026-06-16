Правительство расширило перечень инфраструктурных проектов с госучастием

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с государственными участием, он дополнен 25 новыми позициями, среди которых межвузовский кампус мирового уровня «Байкал» и кампус мирового уровня «Меркурий», сообщила пресс-служба кабмина.
«Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 25 новыми позициями. Распоряжение об этом подписано. Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городском благоустройстве», — говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, в перечень включен второй этап строительства Камчатской краевой больницы, а также строительство областного роддома в Магадане, детского инфекционного стационара в Омске, детской областной больницы в Твери, детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске и реконструкция зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Таганроге, уточнили в пресс-службе.
«Кроме того, перечень дополнен позициями, предусматривающими строительство корпуса инновационной гематологии и клеточной терапии Национального медицинского исследовательского центра гематологии, межвузовского кампуса мирового уровня “Байкал” и кампуса мирового уровня “Меркурий” Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева», — добавили в кабмине.
В пресс-службе правительства пояснили, что ряд позиций посвящен строительству и реконструкции дорог. В их числе — участки автомобильных дорог Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, Р-256 «Чуйский тракт», А-121 «Сортавала», Р-21 «Кола», Р-22 «Каспий». Также в обновленном списке — строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области, реконструкция очистных сооружений в Евпатории, строительство водозабора на реке Асса в Ингушетии.
«Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ», — подчеркнули в кабмине.