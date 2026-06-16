Ректор Курского госуниверситета покинул свой пост после десяти лет работы

Доктор педагогических наук, профессор Александр Худин был избран ректором КГУ на первый срок в июне 2016 года, на второй — в марте 2021-го. До этого с октября 2010 года он возглавлял комитет образования и науки Курской области, а ранее с 1996-го был проректором КГУ по учебной работе. Образование получил в родном вузе.