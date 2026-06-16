В Калининграде ищут подрядчика для ремонта дома 1910 года в районе улицы Вагоностроительной

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта жилого дома 1910 года. Здание располагается в районе улицы Вагоностроительной. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать фасад здания на улице Косогорной, 5−9. На эти цели выделили 8,1 миллиона рублей.
Стены дома выкрасят в оранжевый цвет. Цокольный этаж выполнят в коричневых тонах, а декор — в светло-бежевых. Ранее специалисты ремонтировали крышу, фундамент и подвал дома.
Подрядчика определят 22 июня. Работы необходимо выполнить в течение 160 дней с даты заключения контракта.
Площадь трёхэтажного здания на улице Косогорной — 1140 квадратных метров. Как сообщал корреспондент Калининград.Ru в 2024 году, дом находился в запущенном состоянии: на фасаде местами выцвела краска, обвалилась штукатурка и проглядывала кирпичная кладка.