18-летняя девушка погибла в страшном ДТП с фурой в Воротынском округе

18-летняя девушка погибла в страшном ДТП на трассе Москва — Уфа в Воротынском муниципальном округе Нижегородской области. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.