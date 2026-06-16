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Хабаровские росгвардейцы задержали пьяного лихача

В 11 утра на АЗС на улице Суворова росгвардейцы заметили водителя минивэна — у мужчины наблюдались признаки опьянения. Увидев силовиков, автолюбитель сорвался с заправки и уехал. При преследовании он грубо нарушал ПДД (превышение, опасные маневры), на требования не реагировал. На перекрестке его заблокировали и задержали. Как выяснилось, 34-летний мужчина уже был лишен прав. Нарушителя и.

В 11 утра на АЗС на улице Суворова росгвардейцы заметили водителя минивэна — у мужчины наблюдались признаки опьянения. Увидев силовиков, автолюбитель сорвался с заправки и уехал. При преследовании он грубо нарушал ПДД (превышение, опасные маневры), на требования не реагировал. На перекрестке его заблокировали и задержали. Как выяснилось, 34-летний мужчина уже был лишен прав. Нарушителя и авто передали экипажу ДПС.