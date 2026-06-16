«Геологоразведка» на 58 млн: в Якутии раскрыта схема незаконной добычи золота

В Оймяконском районе под видом геологоразведки незаконно добыли 6 кг россыпного золота стоимостью 58 млн рублей. Схема вскрылась после остановки грузовика Scania: в прицепном вагончике нашли 6 контейнеров с концентратом желтого металла. Добыча велась на ручье Диринь Юрях без разрешений. За рулем грузовика — 48 летний житель Бурятии, рядом — 35 летний начальник участка из Подмосковья. Заказчиком выступала компания, лишенная лицензии в 2024 году. Полиция конфисковала технику из вахтового поселка. Источник: МВД по Республике Саха (Якутия) gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/58-млн.mp4