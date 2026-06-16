Бутылкой по голове избила знакомого жительница Бикина

В больницу Бикина доставили мужчину с раной на голове и подозрением на перелом носа. Как выяснилось, его 42-летняя знакомая собрала у себя дома приятелей. Во время застолья она поссорилась с потерпевшим и несколько раз ударила его бутылкой по голове и лицу. После этого мужчина ушел из квартиры злоумышленницы и обратился за медицинской помощью. На женщину завели уголовное дело и взяли с нее обязательство о явке.