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Бутылкой по голове избила знакомого жительница Бикина

В больницу Бикина доставили мужчину с раной на голове и подозрением на перелом носа. Как выяснилось, его 42-летняя знакомая собрала у себя дома приятелей. Во время застолья она поссорилась с потерпевшим и несколько раз ударила его бутылкой по голове и лицу. После этого мужчина ушел из квартиры злоумышленницы и обратился за медицинской помощью. На женщину.

В больницу Бикина доставили мужчину с раной на голове и подозрением на перелом носа. Как выяснилось, его 42-летняя знакомая собрала у себя дома приятелей. Во время застолья она поссорилась с потерпевшим и несколько раз ударила его бутылкой по голове и лицу. После этого мужчина ушел из квартиры злоумышленницы и обратился за медицинской помощью. На женщину завели уголовное дело и взяли с нее обязательство о явке.