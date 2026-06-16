Делегация из Хабаровского края приняла участие в XI Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока»

Все 11 дальневосточных регионов приняли участие в XI Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», прошедшей в Петропавловске-Камчатском. Хабаровский край представила делегация из сотрудников соцзащиты, здравоохранения, главного управления соцразвития и других ведомств. В первый день прошло пленарное заседание «Стратегия государственной демографической политики Дальнего Востока и проект плана мероприятий по ее реализации». «Правительство края на постоянной основе совершенствует действующие меры поддержки для семей с детьми. В настоящее время в крае предоставляются 23 меры социальной поддержки семей с детьми, из них больше половины для многодетных семей», — рассказал министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев. Дальний Восток — единственный федеральный округ страны с отдельной стратегией демографического развития. Основная задача — создание условий для устойчивого роста качества жизни и численности населения. Показатели ДФО по рождаемости выше среднероссийских — по итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости здесь составил 1,43 против 1,36 с среднем по стране, а показатель рождения третьих и последующих детей превысил общероссийский уровень на 23%. Мероприятие прошло в рамках президентского нацпроекта «Семья».