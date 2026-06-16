Студент из Колумбии получил обвинение в наркоторговле во Владивостоке

Во Владивостоке передано в суд уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Колумбии. Студент одного из приморских вузов обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Молодого человека задержали в марте этого года. При личном досмотре у него нашли 14 свертков с синтетическими наркотиками общей массой 13 граммов. Позже полицейские изъяли еще 16 свертков, которые студент успел разложить по тайникам-закладкам в Первомайском районе Владивостока. По версии следствия, иностранец с ноября 2025 года работал курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он регулярно получал партии и делал закладки — от 20 до 50 тайников в день, а отчеты отправлял через соцсети. Теперь ему предстоит ответить перед законом.