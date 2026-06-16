Медвежонок погиб под колесами авто в Амурской области

Утром 15 июня на участке дороги между селами Поздеевка и Возжаевка машина сбила медвежонка, оказавшегося на проезжей части. Животное погибло на месте. Информация о состоянии водителя и автомобиля на данный момент не поступала. Источник группа ВКонтакте SVB NEWS.