Более 1 тысячи студентов Хабаровского края будут работать в отрядах в этом году

В регионе официально начался 67-й летний трудовой семестр студенческих отрядов. В 2026 году более 1 000 студентов будут трудоустроены на межрегиональных и международных объектах — стройке Космодрома «Восточный», сервисном проекте на Сахалине, они смогут поработать проводниками на РЖД и вожатыми во Всероссийском детском центре «Океан». В связи с открытием сезона в Хабаровске прошел концерт, где участников движения наградили благодарностями и почетными грамотами за вклад в развитие регионального отделения. Руководителям штабов вручили путевки в трудовой сезон. «Я хочу пожелать каждому из вас провести свое трудовое лето положительно, получить для себя новые навыки, знания, увлечения, друзей и все, что можно заработать благодаря Российским студенческим отрядам», — подчеркнул руководитель Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Владимир Прядко. Работа со студенческими отрядами ведется по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети».