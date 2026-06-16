Дмитрий Демешин: Хабаровский край должен войти в топ-10 регионов РФ по инвестклимату

Такую задачу губернатор поставил министру экономического развития региона в ходе заседания президиума краевого правительства. Напомним, что недавно Хабаровский край вышел на 12 место в России в Национальном рейтинге по инвестиционному климату, поднявшись на три позиции за последний год. По отдельным пунктам регион вошел в число лучших в стране — например, по защите бизнеса от давления, поддержке экспорта и количеству выпускников средних специальных учебных заведений. «Что такое инвестиционный климат? Это различные условия, по которым бизнес решает, стоит ли вести деятельность в регионе — экономические, социально-политические и другие. А создают и улучшают эти условия, главным образом, органы власти. К примеру, мы сократили сроки технического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения и электроэнергии для инвесторов», — заявил Дмитрий Демешин. Вместе с тем для дальнейшего роста Хабаровского края в Национальном рейтинге краевые власти намерены позиционировать регион как территорию, привлекательную для жизни и работы, и как ответственного работодателя. Кроме того, планируется перевести все услуги, оказываемые бизнесу, в электронный вид — особенно в сфере строительства и земельно-имущественных отношений. Также Дмитрий Демешин поручил оказывать помощь городским и районным властям в реализации инвестиционных проектов.