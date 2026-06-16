В Челябинской области 88 человек написали ЕГЭ на 100 баллов

«Поздравляю всех, кто показал высокий результат, и тех, кто еще ждет своих итогов. ЕГЭ требует знаний и выдержки. Это серьезное испытание, через которое проходит каждый выпускник. Желаю удачи и успешной сдачи экзаменов всем нашим ребятам!» — поздравил глава региона.