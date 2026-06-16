В Челябинской области 88 человек написали ЕГЭ на 100 баллов

В Челябинской области 88 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего отличников по литературе — 58 человек, по химии — 27, по истории — 3, сообщает губернатор Алексей Текслер в своем канале в «Максе».
Высокие результаты показали ребята из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Озерска, Снежинска, а также из Агаповского и Пластовского округов.
«Поздравляю всех, кто показал высокий результат, и тех, кто еще ждет своих итогов. ЕГЭ требует знаний и выдержки. Это серьезное испытание, через которое проходит каждый выпускник. Желаю удачи и успешной сдачи экзаменов всем нашим ребятам!» — поздравил глава региона.
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало сразу о трех стобалльниках: будущем режиссере Никите Булатове, юном поэте Даниле Немыкине и любителе истории Матвее Пирогове.