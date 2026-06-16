Однако в Кремле не раз заявляли, что политика Европы по давлению на Россию заведомо провальная. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ограничения больше наносят урон тем, кто их вводит. Еврозона потеряла больше двух триллионов евро из-за санкций. Российская экономика продолжает развиваться даже в условиях беспрецедентного давления.