Лето на тарелке. Топ-10 сезонных фруктов и ягод для восполнения витаминов

«Фрукты, овощи и ягоды в летний период — это природная “аптечка”, которая помогает восполнить дефициты после зимы, поддержать энергию, пищеварение, иммунитет, красоту и молодость. Лучше всего не искать один “самый полезный продукт”. Самый качественный эффект даёт разнообразие. Идеальная летняя тарелка на каждый день включает в себя 2−3 вида сезонных овощей, 1−2 вида зелени, 1−2 порции сезонных ягод и 1−2 сезонных фруктов. Именно такой рацион помогает естественным образом получать витамин С, каротиноиды, полифенолы, калий, магний, клетчатку и десятки других биологически активных веществ, которые невозможно заменить одной таблеткой или витаминным комплексом», — отмечает нутрициолог.