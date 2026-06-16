Депутат Подкопаева из Ростовской области погибла в зоне СВО

Депутат Щепкинского сельского поселения Ангелина Подкопаева погибла в зоне СВО при выполнении воинского долга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Аксайского района.
Подкопаева с 2015 года работала в сфере культуры муниципалитета, с 2017 по 2022 годы возглавляла дом культуры посёлка Щепкин. В 2021-м её избрали депутатом поселения. В 2022-м она заняла должность исполнительного секретаря местного отделения «Единой России».В январе 2026 года Ангелина Подкопаева заключила контракт на военную службу и отправилась на СВО.
Редакция rostov.aif.ru приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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