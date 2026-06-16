Нижегородку оштрафовали на 100 тысяч рублей за падение наледи на детей

Инцидент произошел в феврале 2026 года при проведении мастер-класса во дворе здания на улице Рождественской: в ходе занятия на несовершеннолетних упали снег и наледь, причинив им телесные повреждения. Собственником помещения, с которого упала наледь, была подсудимая. Суд установил, что именно она не обеспечила надлежащую очистку кровли.