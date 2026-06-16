Нижегородку оштрафовали на 100 тысяч рублей за падение наледи на детей

Организатора мастер-класса Ирину Кузнецову в Нижнем Новгороде признали виновной в падении наледи с кровли здания на группу детей. Ее осудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и назначили штраф 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Инцидент произошел в феврале 2026 года при проведении мастер-класса во дворе здания на улице Рождественской: в ходе занятия на несовершеннолетних упали снег и наледь, причинив им телесные повреждения. Собственником помещения, с которого упала наледь, была подсудимая. Суд установил, что именно она не обеспечила надлежащую очистку кровли.
Вину нижегородка признала, также она возместила причиненный потерпевшим вред.
Приговор в законную силу не вступил.
Как писал «Ъ-Приволжье», один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести.