Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Алые паруса — 2026» пройдут с единой сценой на всей Дворцовой площади

Праздник выпускников «Алые паруса — 2026» пройдет в Петербурге 27 июня.

Источник: Коммерсантъ

Дворцовая площадь впервые превратится в единое сценическое пространство, где зрители станут соавторами многослойной истории о мечте. Ведущие будут полноценными участниками концерта, а сцена охватит практически всю площадь, сообщает «Пятый канал».

Концерт развернется как путешествие: от первых шагов к мечте до ее воплощения.

Ранее сообщалось, что праздник пройдет в закрытом формате с доступом только по пригласительным билетам. Мероприятие традиционно включает свето-пиротехническое шоу и проход брига по Неве. Организаторы обещают, что выпускники увидят «Город мечтателей» во всей красе.