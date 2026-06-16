«Алые паруса — 2026» пройдут с единой сценой на всей Дворцовой площади

Ранее сообщалось, что праздник пройдет в закрытом формате с доступом только по пригласительным билетам. Мероприятие традиционно включает свето-пиротехническое шоу и проход брига по Неве. Организаторы обещают, что выпускники увидят «Город мечтателей» во всей красе.