В Красноярске полицейский попал в больницу, преследуя байкера

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Полицейский попал в ДТП в Красноярске, преследуя нарушителя на мотоцикле, его госпитализировали, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в понедельник в Центральном районе Красноярска сотрудники мотовзвода полка ДПС попытались остановить водителя кроссового мотоцикла без номеров. Однако байкер увеличил скорость и стал скрываться по дороге с односторонним движением, двигаясь во встречном направлении.
«Во время движения в районе дома № 110 по проспекту Мира произошло столкновение патрульного мотоцикла с автомобилем Haval, который двигался во встречном направлении. Полицейский получил травмы и был госпитализирован», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время по факту инцидента назначена проверка. Также организованы мероприятия по розыску водителя кроссового мотоцикла.