В Красноярске полицейский попал в больницу, преследуя байкера

По данным ведомства, в понедельник в Центральном районе Красноярска сотрудники мотовзвода полка ДПС попытались остановить водителя кроссового мотоцикла без номеров. Однако байкер увеличил скорость и стал скрываться по дороге с односторонним движением, двигаясь во встречном направлении.