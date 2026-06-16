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Четыре матча в группах G и H на ЧМ-2026 по футболу завершились вничью

15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.

15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.

Так, сборная Испании сыграла с Кабо-Верде в 0:0, Бельгия — Египет — 1:1, Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1, Иран — Новая Зеландия — 2:2.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года встретилась с Францией.

До этого испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль установил антирекорд. Согласно данным Opta, он стал первым за 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут.

15 июня также стало известно, что главного тренера сборной Туниса по футболу Сабри Лямуши уволили после разгромного поражения в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не присутствовала на трибунах стадиона «Ацтека» во время стартового матча ЧМ между Мексикой и ЮАР, поскольку отказалась от своего билета в пользу болельщицы.

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