Четыре матча в группах G и H на ЧМ-2026 по футболу завершились вничью

15 июня на чемпионате мира по футболу все четыре матча игрового дня завершились вничью. До этого такое повторялось лишь раз — в 1958 году, когда с равным счетом закончились встречи четырех команд из восьми.
Так, сборная Испании сыграла с Кабо-Верде в 0:0, Бельгия — Египет — 1:1, Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1, Иран — Новая Зеландия — 2:2.
До этого испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль установил антирекорд. Согласно данным Opta, он стал первым за 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут.
15 июня также стало известно, что главного тренера сборной Туниса по футболу Сабри Лямуши уволили после разгромного поражения в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не присутствовала на трибунах стадиона «Ацтека» во время стартового матча ЧМ между Мексикой и ЮАР, поскольку отказалась от своего билета в пользу болельщицы.