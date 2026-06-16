В Хабаровске прошёл «Абычный маркет»

Вторая история о паре, которая превратила хобби в искусство. Оксана и Александр вдвоём создают невероятные вещи — фигурки и украшения из природных камней: яшмы, нефрита, гранита, чароита и множество других видов. Также они продают картины разных художников и сами оформляют их в рамочки.