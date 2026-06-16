В Хабаровске прошёл «Абычный маркет»

«Абычный маркет» прошёл в Хабаровске. Мастера показывали свои украшения — в основном ручную работу. Здесь можно было найти аксессуар под любой образ и бюджет, сообщает hab.aif.ru.
Ручной труд для большинства умельцев давно стал делом всей жизни. Харизматичная девушка Азиза представляет мастерскую «Дари красиво» и занимается украшениями из керамики, природных материалов и бисера. Раньше она даже шила сумки из бусин. В планах — масштабирование мастерской.
«Мы очень хотим получить знак “Сделано в Хабаровске”. Участие в этом зонтичном бренде даст больше возможностей: новые площадки для продажи, узнаваемость и доверие покупателей», — рассказывает мастерица.
А как насчёт маркетплейсов? Азиза уверена, что хэнд-мэйд — это то, что нужно трогать руками.
«Понимаете, наши украшения — тактильные. Когда люди трогают их руками, рассматривают каждую деталь — это магия. А через экран… Наши покупатели любят живые ярмарки, общение с мастерами. Поэтому нет. Мы за живой контакт».
У мастерской очень разный ценовой диапазон — подвеску можно подобрать и на 500 рублей, и на 2000+. Всё зависит от сложности и материалов.
«Мы плетём как из керамики, так и из обычного бисера, вовлекаем в процесс детей. Им важен не столько результат, сколько сам момент творчества», — делится Азиза.
Также девушка проводит мастер-классы для детей по бисероплетению. На которых не страшно ошибиться, ведь ценен сам процесс.
Вторая история о паре, которая превратила хобби в искусство. Оксана и Александр вдвоём создают невероятные вещи — фигурки и украшения из природных камней: яшмы, нефрита, гранита, чароита и множество других видов. Также они продают картины разных художников и сами оформляют их в рамочки.
Изначально это было просто увлечением, собирательством. Но недавно Оксана и Александр решились на смелый шаг — выйти на ярмарки и фестивали.
«Нам очень нравится, что природа создаёт такое искусство — камни с уникальными узорами, прожилками, цветом. А мы уже смотрим, что с этим можно сделать: подбираем пару, шлифуем, добавляем оправу. Вносим что-то своё и помогаем этому камню стать красивым украшением», — рассказали они.
«Абычный маркет» показывает, что Хабаровск любит и умеет ценить ручную работу. Здесь можно не только купить уникальное украшение, но и зарядиться энергией творческих людей.