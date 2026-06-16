Британия ввела санкции против 27 якобы связанных с РФ судов, включая три танкера

Британия ввела санкции против 27 якобы связанных с Россией судов, включая три СПГ-танкера. Об этом говорится в опубликованном Лондоном документе.
Кроме того, под британские рестрикции попали несколько российских банков, а также в отношении компании «Росгосстрах».
Накануне сообщалось, что Великобритания объявит 16 июня о новом пакете санкций против России, который затронет суда, перевозящие сжиженный природный газ. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера, опубликованном к открытию саммита G7 во французском Эвиане.
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