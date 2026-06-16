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Британия ввела санкции против 27 якобы связанных с РФ судов, включая три танкера

Великобритания ввела санкции против двух десятков судов, которые якобы связаны с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Британия ввела санкции против 27 якобы связанных с Россией судов, включая три СПГ-танкера. Об этом говорится в опубликованном Лондоном документе.

Кроме того, под британские рестрикции попали несколько российских банков, а также в отношении компании «Росгосстрах».

Накануне сообщалось, что Великобритания объявит 16 июня о новом пакете санкций против России, который затронет суда, перевозящие сжиженный природный газ. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера, опубликованном к открытию саммита G7 во французском Эвиане.

Днем ранее Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Отмечается, что в список ЕС были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных стран.

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