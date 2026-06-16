Треть донских компаний работает на рынке более десяти лет

При этом наиболее многочисленной группой остаются предприятия со стажем работы от трех до пяти лет — их доля составила 31,4%. Еще 22,8% респондентов представляют компании, работающие от пяти до десяти лет. На бизнес моложе трех лет пришлось 30,9% участников опроса.