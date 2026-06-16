Как защитить свой телефон от спланированных атак интернет-мошенников?

«Происходит это так: пользователь сталкивается не с одной мошеннической атакой, а с разными одновременно, — объясняют эксперты канала “Киберполиция России”. — Сообщения о доставке, перерасчёте пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов начинают поступать ежедневно. Подобная активность может свидетельствовать о том, что ваш номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, или был отмечен в их системах как “активный”, например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными.