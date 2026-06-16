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Как защитить свой телефон от спланированных атак интернет-мошенников?

Киберполиция советует скрыть номер телефона в мессенджерах от посторонних глаз.

Киберполиция советует скрыть номер телефона в мессенджерах от посторонних глаз.

В последнее время участились случаи комбинированных атак мошенников.

«Происходит это так: пользователь сталкивается не с одной мошеннической атакой, а с разными одновременно, — объясняют эксперты канала “Киберполиция России”. — Сообщения о доставке, перерасчёте пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов начинают поступать ежедневно. Подобная активность может свидетельствовать о том, что ваш номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, или был отмечен в их системах как “активный”, например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными.

Мошенники пытаются понять: на что человек среагирует, далее уже доводят своё чёрное дело до конца.

В случае большого числа подозрительных звонков и сообщений проверьте настройки приватности в используемых мессенджерах, советуют эксперты.

Запретите добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов.

Скройте номер телефона от посторонних.

Ограничьте возможность поиска аккаунта по номеру телефона.

Запретите незнакомым номерам писать вам первыми.

Такие настройки есть в МАКСе".