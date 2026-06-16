Как защитить свой телефон от спланированных атак интернет-мошенников?

Киберполиция советует скрыть номер телефона в мессенджерах от посторонних глаз.
В последнее время участились случаи комбинированных атак мошенников.
«Происходит это так: пользователь сталкивается не с одной мошеннической атакой, а с разными одновременно, — объясняют эксперты канала “Киберполиция России”. — Сообщения о доставке, перерасчёте пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов начинают поступать ежедневно. Подобная активность может свидетельствовать о том, что ваш номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, или был отмечен в их системах как “активный”, например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными.
Мошенники пытаются понять: на что человек среагирует, далее уже доводят своё чёрное дело до конца.
В случае большого числа подозрительных звонков и сообщений проверьте настройки приватности в используемых мессенджерах, советуют эксперты.
Запретите добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов.
Скройте номер телефона от посторонних.
Ограничьте возможность поиска аккаунта по номеру телефона.
Запретите незнакомым номерам писать вам первыми.
Такие настройки есть в МАКСе".