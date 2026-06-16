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В столичном метро заработали первые турникеты московского производства

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Первые турникеты столичного производства заработали в метро на станции «Деловой центре». Их установка позволит повысить пропускную способность станции до 40%, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

«Пассажиры уже могут оценить работу инновационного оборудования на станции метро “Деловой центр”. Мы проводим замену устройств без перекрытия прохода, чтобы москвичи могли продолжать пользоваться станцией в обычном режиме. Такой же метод будем применять и в дальнейшем», — сказал он.

По его словам, на станции работают уже восемь турникетов. Всего их будет 17 — на 2 больше, чем раньше. Увеличение числа турникетов позволяет повысить пропускную способность станции до 40%.

По его словам, до конца 2031 года в метро, МЦК и МЦД разместят более 4,5 тыс. турникетов нового поколения, которые будут работать быстрее предыдущих моделей. Их улучшенная конструкция позволит установить в метро на 20% больше проходов.