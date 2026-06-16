В столичном метро заработали первые турникеты московского производства

«Пассажиры уже могут оценить работу инновационного оборудования на станции метро “Деловой центр”. Мы проводим замену устройств без перекрытия прохода, чтобы москвичи могли продолжать пользоваться станцией в обычном режиме. Такой же метод будем применять и в дальнейшем», — сказал он.