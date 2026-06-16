В столичном метро заработали первые турникеты московского производства

«Пассажиры уже могут оценить работу инновационного оборудования на станции метро “Деловой центр”. Мы проводим замену устройств без перекрытия прохода, чтобы москвичи могли продолжать пользоваться станцией в обычном режиме. Такой же метод будем применять и в дальнейшем», — сказал он.
По его словам, на станции работают уже восемь турникетов. Всего их будет 17 — на 2 больше, чем раньше. Увеличение числа турникетов позволяет повысить пропускную способность станции до 40%.
По его словам, до конца 2031 года в метро, МЦК и МЦД разместят более 4,5 тыс. турникетов нового поколения, которые будут работать быстрее предыдущих моделей. Их улучшенная конструкция позволит установить в метро на 20% больше проходов.