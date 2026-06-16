Фонд «Защитники Отечества» в Хабаровском крае поддержит действующих военнослужащих

Госфонд «Защитники Отечества» расширил сферу деятельности. Его внимание теперь охватывает еще две категории ветеранов боевых действий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Указом президента России Владимира Путина доступ к услугам Государственного фонда «Защитники Отечества» получили действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе специальной военной операции, но продолжают служить в рядах Вооруженных сил РФ. Вторая категория — получившие инвалидность ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов России, прилегающих к районам проведения СВО.
Ветераны боевых действий, получившие инвалидность, но решившие продолжить военную службу, при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю смогут получать технические средства реабилитации — спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений.
Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества».
Филиал фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю готов к работе с новыми категориями подопечных. Социальные координаторы оперативно и качественно окажут помощь каждому обратившемуся.