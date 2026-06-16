Теплоход из Хабаровска в Китай остановили из-за мусора в Амуре

Рейсы скоростного теплохода «70 лет Победы» по маршруту Хабаровск — Фуюань временно приостановлены после поломки двигательной установки, — сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
По информации ведомства, после неблагоприятной погоды у побережья Хабаровска в воде увеличилось количество плавающего мусора. Один из посторонних предметов попал в водомётную систему судна, из-за чего был повреждён один из узлов двигательной установки.
Теплоход временно выведен из расписания. Для восстановления его работы уже определены необходимые комплектующие и организована их поставка. После получения деталей специалисты проведут ремонт, монтаж оборудования и обязательную техническую проверку.
В краевом минтрансе сообщили, что ориентировочно рейсы возобновятся до 26 июня. Точную дату перевозчик объявит дополнительно после завершения всех работ.
Сейчас добраться из Хабаровска в китайский Фуюань можно только на китайском судне. Пассажирам, которые планировали поездку на теплоходе «70 лет Победы», рекомендуют уточнять информацию о билетах через туристические компании, работающие на этом направлении. Фактически на ближайшие даты альтернативой остаются рейсы китайского перевозчика.
В министерстве подчёркивают, что ситуация находится на контроле, а главным приоритетом остаётся безопасность пассажиров.