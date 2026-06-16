Теплоход из Хабаровска в Китай остановили из-за мусора в Амуре

Сейчас добраться из Хабаровска в китайский Фуюань можно только на китайском судне. Пассажирам, которые планировали поездку на теплоходе «70 лет Победы», рекомендуют уточнять информацию о билетах через туристические компании, работающие на этом направлении. Фактически на ближайшие даты альтернативой остаются рейсы китайского перевозчика.