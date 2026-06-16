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Нежданный пассажир: змея оккупировала лобовое стекло автомобиля в Уссурийске

Вернувшись к припаркованному авто, водитель обнаружил на лобовом стекле незваного гостя. Рептилия, похоже, всерьез рассматривала машину как средство передвижения и не торопилась уползать. К счастью, змея оказалась неядовитым полозом. Источник группа ВКонтакте ЧП Хабаровск.

Вернувшись к припаркованному авто, водитель обнаружил на лобовом стекле незваного гостя. Рептилия, похоже, всерьез рассматривала машину как средство передвижения и не торопилась уползать. К счастью, змея оказалась неядовитым полозом. Источник группа ВКонтакте ЧП Хабаровск gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/полоз.mp4