Несколько списаний со счетов считаются одним преступлением, разъяснили в ВС

Уточняется, что тайное изъятие средств с банковского счета или электронных денежных средств надлежит квалифицировать как кражу с банковского счета или в отношении электронных денежных средств, если при этом не было оказано незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров или на информационно-телекоммуникационные сети.