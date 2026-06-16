Юная красноярская скалолазка взяла серебро первенства Европы

Соревнования прошли в венгерском городе Сукоро. За медали боролись юноши и девушки 15−16 лет. Мария Силкина выступала в дисциплине «боулдеринг» в нейтральном статусе. Красноярскую спортсменку обошла только представительница Швейцарии Амели Каги, которая стала победительницей турнира. Третье место заняла еще одна швейцарская спортсменка Флавия Гиларди.