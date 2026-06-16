Юная красноярская скалолазка взяла серебро первенства Европы

15-летняя спортсменка из Красноярского края Мария Силкина завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по скалолазанию. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования прошли в венгерском городе Сукоро. За медали боролись юноши и девушки 15−16 лет. Мария Силкина выступала в дисциплине «боулдеринг» в нейтральном статусе. Красноярскую спортсменку обошла только представительница Швейцарии Амели Каги, которая стала победительницей турнира. Третье место заняла еще одна швейцарская спортсменка Флавия Гиларди.
Для Марии Силкиной это первый подиум на европейском молодежном турнире. Ранее она побеждала на Российско-Китайских молодежных играх 2026 года и международных играх «Дети Азии 2024».
Мария Силкина представляет красноярскую Академию зимних видов спорта и является воспитанницей СШОР имени Владимира Путинцева. Ее тренирует Ольга Бибик.