В Нижегородской области успешно провели посевную кампанию

Весеннюю кампанию провели в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Погода в этом году преподнесла аграриям серьезный сюрприз. Но, несмотря на все сложности, сельхозтоваропроизводители региона справляются с поставленными задачами. Вопросы технического переоснащения, своевременного доведения субсидий и обеспечения горюче-смазочными материалами находятся на постоянном контроле депутатов», — подчеркнул спикер парламента Нижегородской области Евгений Люлин.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев рассказал, что до середины мая на большей части региона из-за дождей замедлились темпы сева. Из 238 тыс. га озимого клина погибло более 5 тыс. га, но на 45% от этой площади работы провели повторно. В организованном секторе посеяно 524 тыс. га.
Масличные культуры посеяны на 70,6 тыс. га, что составляет 115% от плана. Также продолжается работа по обновлению парка техники. В первом квартале 2026-го сельхозтоваропроизводители приобрели 84 единицы техники, до конца года планируется приобрести еще 233.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.