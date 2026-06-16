Волгоградец украл крупную сумму у участника СВО

— В марте Дмитрий Дубков, ранее судимый уроженец Приморского края, встретил участника СВО у одного из магазинов в Краснооктябрьском районе — мужчина лечился здесь в госпитале, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Находясь в инвалидной коляске, он попросил Дубкова помочь со снятием ста тысяч рублей, дал ему в руки карту и назвал пин-код.