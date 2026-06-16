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Россия выиграла международный суд по Азовскому морю

Постоянная палата третейского суда в Гааге объявила окончательное решение по арбитражному разбирательству между Россией и Украиной. Спор касался прав прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и прилегающих акваториях Черного моря вокруг Крыма. Процесс длился десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Источник: Коммерсантъ

Постоянная палата третейского суда в Гааге объявила окончательное решение по арбитражному разбирательству между Россией и Украиной. Спор касался прав прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и прилегающих акваториях Черного моря вокруг Крыма. Процесс длился десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело завершилось победой российской стороны. Требования Украины, обвинявшей Россию в нарушении десятков статей Конвенции, были отвергнуты. В частности, арбитраж не счел нарушением международного права провозглашение Российской Федерацией суверенитета над всем Азовским морем после вхождения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В МИД отметили, что решение не содержит препятствий для осуществления Россией своего суверенитета, прав и юрисдикции в морских пространствах.

Российская сторона выразила удовлетворение итогом разбирательства.

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