Россия выиграла международный суд по Азовскому морю

Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело завершилось победой российской стороны. Требования Украины, обвинявшей Россию в нарушении десятков статей Конвенции, были отвергнуты. В частности, арбитраж не счел нарушением международного права провозглашение Российской Федерацией суверенитета над всем Азовским морем после вхождения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В МИД отметили, что решение не содержит препятствий для осуществления Россией своего суверенитета, прав и юрисдикции в морских пространствах.